Portugal pode perder acesso a fundos europeus se não lançar este mês concurso do TGV

A informação foi avançada à agência Lusa por fonte oficial do Executivo comunitário.



O primeiro-ministro confirmou, recentemente, a intenção de lançar o primeiro concurso para a construção da Linha de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto, em janeiro, se houver acordo com o líder do PSD.



O PSD já fez saber que vai estar ao lado do PS, mas remete responsabilidades da solução para o Partido Socialista.