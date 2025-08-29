Portugal quer multiplicar por dez visitas de turistas argentinos em cinco anos

"Este ano vamos chegar aos cem mil turistas argentinos a visitar Portugal, [já] com um forte crescimento", mas "o potencial de argentinos a visitar Portugal poderá chegar a um milhão por ano. Acredito que possamos chegar a esse número com um crescimento de 20% ao ano", disse à Lusa o coordenador da instituição para a América do Sul, Bernardo Barreiros Cardoso.

"Se, anualmente, cerca de dois milhões de argentinos vão a Espanha, por que não podem ir a Portugal? Aqui há um trabalho a ser feito", acrescentou Barreiros Cardoso, em declarações no âmbito de uma antecipação da Feira Internacional de Turismo (FIT2025) de Buenos Aires, a terceira maior do mundo, na qual Portugal participa pela primeira vez e será o País Convidado Oficial.

"O trabalho a ser feito", segundo o representante do Turismo de Portugal, é o de "criar o produto Portugal" porque, quando os argentinos procuram uma agência de viagens, não encontram entre as opções nenhum destino português.

"Se um consumidor for a um supermercado e encontrar 20 produtos dos meus concorrentes, enquanto apenas um dos meus produtos, a probabilidade de me escolherem é baixa. Por isso, vamos juntar as agências e os operadores para termos esses produtos turísticos portugueses e mostrarmos verdadeiramente o que é Portugal", afirmou Barreiros Cardoso.

Em 2024, 75 mil turistas argentinos visitaram Portugal. Ainda que o número real possa ser maior, devido aos argentinos que entram na Europa com passaporte comunitário, este número compara com 138.500 turistas registados em 2022.

A recuperação desta queda depende da recuperação da economia do país e da estabilização da sua moeda. "Confiamos na Argentina, tanto na economia argentina quanto no turista argentino", afirmou esta quinta-feira o embaixador português em Buenos Aires, Gonçalo Teles Gomes, numa apresentação da FIT2025 na embaixada portuguesa na capital argentina.

Um fator multiplicador do número de visitas será o eventual regresso dos voos diretos da TAP à Argentina. A companhia aérea portuguesa não tem ligações diretas com a Argentina desde 1974 e desde 2004 não tem no país sul-americano escritórios de venda ao público. As atuais ligações aéreas entre Portugal e a Argentina têm escala em Espanha ou no Brasil.

"Estamos a trabalhar para o retorno da TAP ao mercado argentino com voos diretos. É o desejo tanto da Embaixada de Portugal quanto do governo argentino. Há razões económicas, operacionais e disponibilidade de aviões a serem superadas, mas esse é o nosso objetivo comum", sublinhou o diplomata português.

A FIT2025, que decorre entre os dias 27 e 30 de setembro em Buenos Aires, tem Portugal como seu convidado de honra, o que oferece ao país europeu uma oportunidade única de visibilidade, assim como a Argentina olha para o aumento do número de turistas portugueses no país.

Até à feira, o Turismo de Portugal tem um plano prévio que passa por "um `roadshow` de Portugal" por Córdoba (segunda cidade mais importante da Argentina) no dia 24 de setembro e depois em Rosario (terceira cidade) no dia seguinte, anunciou Bernardo Barreiros Cardoso.

"Serão 14 empresas portuguesas de turismo. Para nós, será um momento único para mostrar Portugal aos agentes argentinos", reforçou o responsável.

A FIT2025 de Buenos Aires conta com a presença de 55 países, distribuídos por mais de 1.700 expositores, que deverão receber a visita de cerca de 135 mil visitantes.

"Para o comité organizador, o facto de Portugal ser o país convidado é realmente uma honra. Havia outros países candidatos, mas inclinámo-nos por Portugal devido à sua gente, à perspetiva turística à troca que pode resultar entre Argentina e Portugal", disse Andrés Deyá, presidente da FIT.

"Quando vemos o que Portugal fez com a indústria do Turismo, o impacto na sua estrutura económica, vemos um exemplo inspirador. Portugal é um convidado de luxo, que demonstra como gerar empregos e facilitar os investimentos", sublinhou, pelo seu lado, o secretário para o Turismo da Argentina, Daniel Scioli, igualmente presente na embaixada portuguesa em Buenos Aires.

A participação do turismo no produto interno bruto (PIB) português passou de 12,7% em 2022 para cerca de 17% em 2024, um aumento enquadrado por uma subida do número de turistas de 22 milhões em 2022 para 31,5 milhões em 2024, sendo que se espera que 2025 bata um novo recorde, de acordo com números apresentados por Teles Gomes.

"O mercado sul-americano é fundamental para Portugal. O Brasil é o nosso grande mercado, mas vemos a Argentina como um mercado prioritário no futuro e queremos que a FIT seja a porta de entrada para o argentino em Portugal", concluiu diplomata.