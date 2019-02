Partilhar o artigo Portugal quer reforçar relações com a China e aumentar número de voos Imprimir o artigo Portugal quer reforçar relações com a China e aumentar número de voos Enviar por email o artigo Portugal quer reforçar relações com a China e aumentar número de voos Aumentar a fonte do artigo Portugal quer reforçar relações com a China e aumentar número de voos Diminuir a fonte do artigo Portugal quer reforçar relações com a China e aumentar número de voos Ouvir o artigo Portugal quer reforçar relações com a China e aumentar número de voos