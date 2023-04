Portugal Restaurant Week promove gastronomia portuguesa na baía de São Francisco

Organizado pela AICEP--Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal e pelo consulado-geral de Portugal em São Francisco, o programa integra cinco restaurantes com `chefs` portugueses de renome: "Adega", "La Salete", "Petiscos", "Tasca Tasca" e "Uma Casa".

"Com esta ação pretendemos promover a gastronomia e os produtos portugueses na Bay Area, apoiando e dando maior visibilidade aos restaurantes portugueses desta região e consequentemente aos produtos alimentares portugueses", disse à Lusa a diretora do escritório da AICEP em São Francisco, Teresa Fernandes.

Um dos participantes, "Adega", é o único restaurante português com estrela Michelin nos Estados Unidos da América (e o único em São José). O `chef` David Costa criou para a iniciativa um menu mais compacto, que dará aos consumidores a possibilidade de escolher e combinar vários pratos por um preço mais acessível.

"É uma boa iniciativa, é bom para promover os restaurantes e a cultura portuguesa", disse à Lusa o `chef` Costa. "É interessante e cria a oportunidade de trazer pessoas aos restaurantes".

Há outro restaurante do `chef` português a integrar o programa, o "Petiscos", que tem um ambiente casual e é "uma casa mais tradicional, mais familiar". Em ambos será possível escolher uma variedade de sabores, desde o arroz de pato e o polvo à linguiça e sopa da pedra. As cartas de vinhos são totalmente portuguesas, havendo mais de 500 à escolha no Adega.

No "Uma Casa", o famoso restaurante português de São Francisco, o `chef` Telmo Faria criou uma ementa representativa da sua oferta e da gastronomia portuguesa.

"Temos pratos mais típicos, como pastéis de bacalhau, caldo verde, bacalhau à Gomes de Sá ou carne de porco à alentejana, para que as pessoas que nunca tiveram oportunidade de provar comida portuguesa tenham acesso a ela", disse o `chef` à Lusa. O preço é fixo e a ementa tem pratos à escolha.

"Queria fazer um preço que fosse acessível para as pessoas que queiram visitar o restaurante e experimentar a nossa comida", frisou, "talvez pessoas que nunca tenham provado comida portuguesa".

Além disso, haverá na quinta-feira, 20 de abril, um jantar com um produtor de vinhos portugueses (Herdade do Esporão) que estará de visita à Califórnia. "É uma oportunidade para alguém que queira ter uma experiência [de jantar] mais elevada e conhecer um produtor de vinhos de alta qualidade que vem de Portugal", salientou Telmo Faria.

Os dois `chefs` sublinharam que a maioria dos clientes dos seus restaurantes não tem origem portuguesa, embora possam ter algum interesse em Portugal -- ou porque visitaram recentemente ou pretendem visitar.

Esse é um dos focos da iniciativa, segundo explicou Teresa Fernandes.

"Acreditamos que esta ação de promoção, desenvolvida em conjunto com o consulado-geral de Portugal em São Francisco, permitirá reforçar a notoriedade de Portugal no mercado junto do consumidor final e de influenciadores", afirmou a responsável da AICEP.

A expectativa é de que a Portugal Restaurant Week fomente o crescimento das exportações de produtos dos setores agroalimentares e vinhos e possa atrair pessoas para Portugal como destino de turismo e investimento.

Além disso, indicou a responsável, "reforçará o reconhecimento das empresas portuguesas enquanto produtoras de bens e serviços de elevada qualidade e diferenciação".

O cônsul-geral de Portugal em São Francisco, Pedro Pinto, disse que a "excelência" destes restaurantes portugueses justifica a iniciativa, que acontece pela primeira vez.

A ação de promoção, considerou, promove não apenas a gastronomia portuguesa mas também a cultura e os vinhos portugueses. "Conjuga três valências da nossa ação: comunidade portuguesa, cultura e economia", afirmou. A expectativa para o programa é elevada.

"Portugal está cada vez mais no radar dos californianos, e em particular na Bay Area", disse o cônsul-geral. "Por isso, esta iniciativa está a gerar grande interesse, entre a comunidade portuguesa, mas também muito além. Estou muito entusiasmado com a perspetiva de elevada adesão".

O `chef` David Costa indicou também a complementaridade dos restaurantes, em que "cada um tem a sua maneira de interpretar a cozinha portuguesa".

No "La Salete", em Sonoma, o `chef` Manuel Azevedo celebra o que chama de "cozinha nova portuguesa", com sabores lusos, ingredientes californianos e uma interpretação própria da gastronomia.

O outro restaurante do `chef`, "Tasca Tasca", oferece experiências inusitadas e uma carta de vinhos exclusivamente portugueses, num ambiente que lembra as tascas tradicionais.

"O consumo de vinho e produtos `gourmet` portugueses nos EUA tem tido um crescimento constante e os consumidores reconhecem a qualidade dos produtos portugueses", sublinhou Teresa Fernandes, "muito devido às visitas" que realizam ao nosso país "e às agradáveis experiências gastronómicas que têm" enquanto lá estão.

A AICEP agregou as informações sobre o programa no `website` OnlyPortugal.pt.