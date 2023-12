Portugal tem carga fiscal abaixo da média europeia

O estudo "", da autoria do economista Alexandre Mergulhão, refere queNo entanto,, constituindo-se como "a maior fonte de receita do sistema fiscal", realça o economista."Enquanto o IRS tende a dominar a discussão pública, não é nesse imposto que Portugal se destaca pela elevada carga fiscal", mas sim nos impostos sobre o consumo, lê-se no estudo promovido pela Causa Pública, associação liderada pelo ex-ministro socialista Paulo Pedroso.", reforça o autor.O estudo destaca que Portugal tem um sistema fiscal "com baixa taxação sobre a riqueza, face ao trabalho e consumo", sendo o terceiro país da OCDE com a maior diferença entre a tributação de salários e dos dividendos.Os impostos sobre a propriedade correspondem a apenas 4,2% do total da receita de Portugal, o que contrasta com países como a Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Luxemburgo, Reino Unido e EUA, que recolhem mais de 10% da sua receita através deste tipo de impostos, indica o economista.O documento refere ainda que, até 2004, Portugal dispunha de um imposto sobre as heranças, que foi substituído por um Imposto de Selo de 10% (do qual estão isentos todos os descendentes, ascendentes e cônjuges).

Dados a ter em conta

As diferenças entre a taxação do capital e do trabalho têm-se aprofundado, segundo o estudo, que refere ainda que, entre 2000 e 2022, os principais impostos sobre o trabalho aumentaram 4 pontos percentuais do Produto Interno Bruto (PIB), apesar de o peso dos rendimentos do trabalho sobre o produto "ter caído significativamente".



No mesmo período, tanto o IVA como o IRS aumentaram 1,7 p.p. do PIB, enquanto os principais impostos sobre o capital subiram apenas 0,2 p.p., apesar do crescimento de rendimentos de capital.



Ainda de acordo com o relatório, a complexidade do IRS em Portugal "torna-o um sistema fiscal menos progressivo".



A progressividade do IRS "é reduzida pelas várias opções de não englobamento e pelos mais de 140 benefícios fiscais existentes", aponta o autor, defendendo que o sistema fiscal "deve ser reequilibrado, descomplexificado e mais justo".



O relatório aponta como caminho eliminar "paulatinamente as várias opções de não englobamento", defendendo que o fim dessas "benesses atribuídas aos rendimentos de capitais, às mais-valias e às rendas" aumentaria a taxa efetivamente paga pelos 10% mais ricos, ao mesmo tempo que não alteraria o IRS pago por 99,5% dos agregados.



"Se também aplicássemos esta medida aos agregados que atingem o penúltimo escalão de IRS, a proposta continuaria a não alterar o IRS pago por mais de 95% dos agregados, criando mais folga para diminuir as taxas dos escalões do IRS", sugere ainda o economista.