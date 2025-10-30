Portugal tem "relação intensa" com Moçambique e quer "bom número" de acordos na cimeira

"Nós temos uma relação muito forte, muito dinâmica com Moçambique, somos países que partilhamos um passado, partilhamos uma história, mas partilhamos também um presente e um futuro e é uma relação muito intensa a todos os níveis, porque temos cá uma forte comunidade portuguesa, que está cá há muitos anos", disse o embaixador de Portugal em Moçambique, Jorge Monteiro.

Em entrevista à Lusa, em Maputo, Jorge Monteiro, que iniciou oficialmente as funções em setembro, disse estar a ter uma experiência "extremamente desafiante e interessante" no estreitamento das relações diplomáticas entre os dois países, prometendo esforços de Portugal no apoio às quase 500 empresas de capitais portugueses instaladas em Moçambique.

O diplomata acrescentou que os dois países estão neste momento empenhados na preparação da próxima cimeira luso-moçambicana, agendada para 08 e 09 de dezembro, em Portugal, com o diplomata a perspetivar um reforço das relações de cooperação com a retoma das cimeiras bilaterais regulares.

"Os preparativos estão a decorrer a bom ritmo, temos estado em contacto permanente com as autoridades moçambicanas e estamos a identificar as áreas-chaves que deverão constar do programa da cimeira", disse o embaixador.

"A expectativa é que haja um bom número de acordos bilaterais assinados e importantes objetivos que serão definidos para o futuro da cooperação bilateral. E, no fundo, que a cimeira não seja apenas um ponto de chegada, mas o ponto de partida para uma cooperação mais forte, mais intensa nos próximos anos", acrescentou Jorge Monteiro.

O embaixador português voltou a manifestar o desejo de ver empresários moçambicanos a investir em Portugal, referindo que este é o caminho para garantir a troca constante de experiências.

"Nós temos uma maior presença empresarial portuguesa, de empresas com capitais portugueses em Moçambique, mas felizmente começa haver também uma presença empresarial moçambicana em Portugal e isso é altamente positivo porque reforça a interdependência, circulação de capitais, de conhecimento, de pessoas, trabalhadores nos dois sentidos, e isso é a melhor forma de reforçarmos a interdependência e a boa cooperação", disse o embaixador.

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, anunciou, em 03 de julho, a realização da cimeira luso-moçambicana em 08 e 09 de dezembro, em Portugal, e defendeu que os dois países têm lideranças em início de ciclo com capacidade de transmitirem nova energia à cooperação.

Durante a anterior, a quinta cimeira Moçambique--Portugal, realizada em setembro de 2022, em Maputo, foram assinados entre os dois governos 18 acordos e memorandos, envolvendo áreas como capacitação institucional nos setores da agricultura, educação, justiça, saúde, património e cultura, a Escola Portuguesa de Moçambique, a promoção da língua portuguesa e o financiamento às empresas e criação de emprego em Cabo Delgado, província no norte do país.