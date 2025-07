Portugal teve maior quebra da UE dos preços na produção industrial em maio

Já na comparação com abril, os preços na produção industrial desceram 0,6%, tanto na área do Euro, como no conjunto dos 27 Estados-membros.

De acordo com o serviço estatístico europeu, as maiores subidas homólogas do indicador foram registadas na Bulgária (7,8%), Grécia (6,4%) e Hungria (3,9%), enquanto Portugal (-2,8%), Lituânia (-2,5%) e Finlândia (-2,0%) apresentaram as maiores quebras.

Face a abril, Bulgária (-3,7%), Grécia (-1,9%), Croácia e Finlândia (ambas com -1,8%) apresentaram as maiores descidas, enquanto Chipre (1,0%), Letónia, Luxemburgo e Eslovénia (0,1%) tiveram os maiores crescimentos neste indicador.

Este indicador recuou 0,3% em Portugal em maio face a abril.