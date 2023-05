Portugal teve o maior crescimento económico da UE

Portugal cresceu 1,6% nos primeiros três meses do ano, comparando com o trimestre anterior.



Ficou bem acima do crescimento médio da Zona Euro, não foi além de 0,1%, quase o mesmo que o registado no conjunto dos 27, segundo a estimativa rápida divulgada pelo gabinete de estatística de Bruxelas.



O Eurostat divulgou também números relativos ao emprego, aumentou 0,6% na União Europeia e na Zona Euro, no primeiro trimestre.