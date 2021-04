Portugal Ventures reforça portfólio com 43 `startups` e 6,6 ME de investimento

"A Portugal Ventures orgulha-se de anunciar a entrada de mais 43 novas `startups` [empresas com rápido potencial de crescimento económico] no seu portefólio", indicou, em comunicado, a sociedade que integra o Grupo Banco Português de Fomento.

A Call INNOV-ID, lançada em maio de 2020, que recebeu 117 candidaturas, permitiu investir em 40 empresas em fase `pre-seed`, cujas soluções "se destacam pelo seu impacto na descarbonização e circularidade da economia, na sustentabilidade e simplificação de processos e na eficiência energética".

Em causa está um investimento de quatro milhões de euros.

Segundo a Portugal Ventures, em `pipeline` para investimento no final de 2020 estavam mais três investimentos, também em fase `seed`, dois projetos resultantes da Cal Tourism e um da operação `Follow-ons -cleanwatts`.

Estes investimentos correspondem a 2,6 milhões de euros.

No total, as 43 operações equivalem a 6,6 milhões de euros de investimento.

"A entrada destas 43 novas `startups` no portefólio reflete o esforço de investimento feito em 2020, com vista a apoiar, num contexto adverso de pandemia, empresas com grande potencial de crescimento internacional, muitas delas com soluções assentes em I&D e com impacto real em setores estruturantes para a economia portuguesa, como a saúde, a biotecnologia, as tecnologias de informação, o turismo e a energia", apontou, citado em comunicado, o vice-presidente da Portugal Ventures, Rui Ferreira.

No âmbito da sua atividade regular, a sociedade investiu na Hostels Hub para intensificar o seu investimento na Península Ibérica, na Cleanwatts, que desenvolve plataformas digitais para acelerar a descarbonização da energia, e na Merytu, que criou uma aplicação de recursos humanos para o setor hoteleiro e restauração.

Por sua vez, entre os novos investimentos `CALL INNOV ID` encontram-se a Ablute, About Aqua Food, Aqva More, Bandora, Beeyard, BestHealth4U, Bioworld, Ccrave, Clever-Volume, CORe Protein, Corium Biotech, Cosmos Pic, Eptune Engineering, FastCompChem, Flowco, IhCare, Insignals Neurotec, Klugit Energy, Landratech, Neroes, Neural Solar, Nu-Rise, Rubynanomed, Scemai, SCIVEN DESE, Smart Monitoring, Something in Hands, S&DG -- Storage and Distribution Generation e SkyPowerLines.

Integram ainda estes investimentos a Swatter, Tesselo, Theia, United Boutiques, UZME Everywhere®, Water Wise System(TM), Wall-i, We Can Charge, Wisify, Wysensing e a YesYesYes.

A Portugal Ventures inicia o ano com um portfólio de 43 empresas na área digital, 49 em engenharia e indústria, 20 com soluções na área das ciências da vida e 26 no turismo.

Desde 2012, a sociedade já investiu 164 milhões de euros em 147 novas empresas.