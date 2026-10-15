Portugal visto como "plano B" e procura de casas dispara

"Independente de quem ganhe [no próximo dia 25], o sentimento é `eu quero mudar, eu quero diversificar`", disse à Lusa Patrícia Lemos, da imobiliária Vou Mudar para Portugal.

"É como se não houvesse esperança de melhor em nenhum dos dois candidatos", disse, referindo-se às eleições altamente polarizadas entre o atual chefe de Estado brasileiro, Lula da Silva, e o senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Uma parte significativa da população brasileira ficará insatisfeita com o resultado e procurará alternativas, incluindo novos países para viver. Estamos a sentir esse movimento desde já, com um aumento muito expressivo da procura pelos nossos serviços", afirmou.

A brasileira Patrícia Lemos, que se mudou para Portugal em 2017 e cuja plataforma Vou Mudar para Portugal reúne mais de um milhão de seguidores no Instagram, acrescentou que, ao contrário de eleições anteriores, os clientes estão a avançar com investimentos sem esperar pelo resultado da votação.

"É como se quem está lá olhasse as duas opções e nenhuma das duas as satisfaz", afirmou, considerando que "a mudança e a diversificação é um facto".

A empresária adiantou que o volume de vendas de imóveis deverá ultrapassar os 72 milhões de euros este ano, com compradores quase exclusivamente brasileiros.

Patrícia Lemos relatou também um aumento do interesse nos `vistos gold`, associado à procura de uma alternativa para o futuro das famílias.

"Eu não preciso ir para lá agora, porque as minhas empresas estão aqui no Brasil", explicou, acrescentando que "a procura efetiva de Golden Visa aumentou significativamente".

Também Ricardo Ribeiro, da imobiliária My Best Houses, registou um aumento da procura a partir de 23 de setembro, com um pico desde 05 de outubro, dia seguinte à primeira volta das eleições brasileiras.

"Alguns clientes citam a questão das eleições para se mudarem para Portugal", disse à Lusa, sublinhando que o interesse surge "tanto da esquerda quanto da direita".

Segundo Ricardo Ribeiro, brasileiro de São Paulo a viver em Lisboa desde 2018, as pesquisas no site da imobiliária cresceram 249% em relação ao mês anterior, com São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia e Pernambuco a liderarem os acessos provenientes do Brasil.

O responsável ressalvou, contudo, que estes contactos representam potenciais compradores, sem se traduzirem necessariamente em negócios concretizados, e indicou que há brasileiros à procura de imóveis a partir de 200 mil a 300 mil euros.

Na sua opinião, independentemente das eleições, o interesse dos brasileiros estende-se a várias regiões do país, do Porto, Matosinhos e Vila Nova de Gaia a Lisboa, Cascais, Oeiras, Alentejo e Algarve, com Ricardo Ribeiro a destacar Setúbal como uma novidade entre os destinos procurados pelos brasileiros.

Flávio Bolsonaro foi o candidato mais votado na primeira volta das presidenciais brasileiras, com 47,14% dos votos válidos, contra 45,03% de Lula da Silva.

Os dois disputam a segunda volta em 25 de outubro.