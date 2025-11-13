Portuguesa Andreia Trigo vence Road 2 Web Summit com Enhanced Fertility

O programa Road 2 Web Summit (R2WS) 2025 visa promover a participação de empreendedores e startups do ecossistema português de elevado potencial na Web Summit.

Na edição deste ano, a Enhanced Fertility foi grande vencedora "com o prémio de Startup Mais Promissora e recebeu um cheque de 15 mil euros, no decorrer da Web Summit".

Noutro prémio atribuído, a Teemy, "na área de hospitalidade, foi selecionada como a startup com melhor performance no Bootcamp de Lisboa e Porto e durante a Web Summit, tendo-lhe sido atribuído um cheque de cinco mil euros", refere a Startup Portugal.

A edição de 2025 contou com 115 startups de todo o país e com fundadores de todo o mundo.

"Entre os participantes, houve uma representação significativa de startups nas áreas de tecnologia, saúde, recursos humanos, finanças e sustentabilidade. No total, as 115 startups, que representam os quatro cantos do país, já tiveram investimentos em mais de 40 milhões de euros", adianta a Startup Portugal.

Esta edição do R2WS contou com a parceria da Galp que apoiou o programa com o valor dos dois prémios, no total de 20 mil euros.

Em 2024, as distinções foram atribuídas às empresas Framedrop.ai (startup mais promissora) e Deeploy (startup com melhor desempenho).

A edição deste ano da Web Summit, cimeira tecnológica que arrancou em Lisboa em 2016, termina hoje.