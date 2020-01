Portuguesa Frulact comprada por francesa Ardian por valor não divulgado

Em comunicado, o fundo de investimento francês refere que "irá apoiar a equipa de gestão da Frulact para acelerar o plano estratégico e consolidar a posição do grupo como um dos líderes globais na indústria alimentar, apoiando as atividades já em curso e fortalecendo as competências da Frulact em nichos e ingredientes adjacentes ao negócio".

A Frulact é fabricante de ingredientes naturais criados a partir de frutas e plantas para a indústria alimentar e de bebidas.

"O conhecimento profundo da Ardian sobre a indústria de ingredientes alimentares, a sua rede global e o apoio que pode oferecer enquanto uma das principais sociedades de investimento internacionais fazem desta empresa a melhor parceira para identificar e promover oportunidades de crescimento que permitam transformar a Frulact num líder global", adianta a empresa francesa.