Portuguesa Granter vence `pitch`

De uma lista inicial de 105 `startups` escolhidas para apresentarem os seus projetos no palco principal da Web Summit, que hoje termina em Lisboa, a Granter obteve a melhor classificação entre as três finalistas, numa votação combinada entre votos do júri e da audiência.

Nas três finalistas estavam ainda a nigeriana VasityScapes, que permite o lançamento de plataformas de ensino em menos de uma hora, e a britânica SegmentStream, uma plataforma de marketing assente em Inteligência Artificial (IA) que pretende aumentar as receitas para media paga.

Entre a audiência, que teve um peso de 20% na votação final, a Granter obteve 80% dos votos, a VarsityScape 17% e a SegmentStream 3%.