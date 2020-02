Portuguesa Petrotec investe 3 ME em fábrica de bombas de combustível na Índia

A nova fábrica, que deverá entrar em funcionamento ainda este ano, irá permitir à Petrotec, de acordo com as estimativas do grupo, "ultrapassar a fasquia dos 100 milhões de euros de volume de negócios, dos quais 30% só no mercado indiano".

"A nova unidade industrial Petrotec vai ser implantada em Gandhinagar, capital do estado de Gujarat e terra natal de Mahatma Gandhi, onde vai gerar 400 novos empregos", indicou a empresa.

A mesma fonte oficial revelou que a estratégia de implantação da fábrica está relacionada com "o potencial do mercado e porque uma forte aposta neste mercado obriga a uma presença direta".

A Petrotec está presente em oito países de forma direta, com a sua própria unidade "de indústria e negócio", sublinhou a empresa.

O grupo, que investiu no mercado indiano sem um parceiro local, emprega cerca de 1.100 pessoas em todo o mundo e diz que "é provável" a abertura de mais unidades, "embora dependa da evolução do negócio nos diferentes mercados".

"Se se mantiver a tendência de crescimento do grupo Petrotec nos mais variados mercados, também a unidade de Guimarães vai continuar a beneficiar de investimentos que permitam o aumento da capacidade de produção", adiantou a empresa.

A Petrotec registou, no ano passado, uma faturação de 80 milhões de euros e conta atingir os 87 milhões de euros este ano.

A empresa, de capitais 100% nacionais, foi fundada em 1983. A Petrotec conta com filiais em cinco continentes e vendas em mais de 80 países, referiu o grupo.

O grupo atua desde o desenvolvimento e fabrico de equipamentos para os postos de abastecimento, "ao projeto e construção de postos de abastecimento e terminais de armazenamento de combustíveis, soluções de abastecimento aeroportuárias e marítimas, automação e `software`", destacou a Petrotec.