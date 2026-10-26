Portuguesa Tekever vende drones às operações especiais dos EUA

Os sistemas "concluíram com sucesso um programa de ensaios de validação e aceitação, apoiado por ações de formação específicas, com uma extensa campanha de voos realizada em vários locais", refere a empresa, que não divulga o número, o modelo e a configuração específica dos sistemas adquiridos.

Segundo um comunicado da tecnológica divulgado hoje, os sistemas em causa destinam-se a proporcionar capacidades de informações, vigilância e reconhecimento em ambientes operacionais exigentes, através de uma arquitetura modular que integra a plataforma aérea, equipamentos específicos para cada missão, comunicações e `software` operacional com Inteligência Artificial (IA).

A aquisição representa, segundo a Tekever, mais um passo no compromisso de longo prazo com os Estados Unidos e a comunidade norte-americana de operações especiais.

Citado no comunicado, o presidente executivo (CEO) da Tekever, Ricardo Mendes, considerou a aquisição um marco numa relação construída ao longo do tempo, mediante ensaios, diálogo e trabalho conjunto com as equipas do USSOCOM.

A tecnológica destacou ainda que o modelo de desenvolvimento assenta na recolha de dados e contributos durante os voos, que utiliza para introduzir melhorias nos sistemas e responder às necessidades operacionais.

A Tekever é uma multinacional tecnológica com instalações em Portugal, Reino Unido, França, Alemanha, Estónia, Ucrânia e Estados Unidos, e conta com mais de 1.500 colaboradores.