Portugueses abrem restaurante em Hengqin à boleia de projeto de integração regional chinês

Localizado no centro comercial Huafa, em Hengqin (ilha da Montanha), na fronteira com Macau, o restaurante Vivo é um projeto de dois portugueses que viram uma oportunidade de aproximar duas geografias - China e sul da Europa.

Não se trata de culinária de fusão. Ainda assim convivem neste restaurante várias tradições: culinárias portuguesa, espanhola e italiana, preparadas por um chef de Xangai com matéria-prima chinesa.

"Estamos na China, queremos apostar em produtos frescos chineses", diz à Lusa um dos sócios, João Maria Pegado.

Tanto é que no menu não se encontra, para já, o tradicional polvo à lagareiro. Há que continuar a percorrer os mercados locais até encontrar o produto ideal, explica Pegado.

"Poderíamos ir a Macau buscar o polvo congelado, mas o nosso grande objetivo era trabalhar com produtos frescos na China. Em termos de custo, torna muito mais rentável, mas queremos também aproveitar e fazer esta fusão entre produtos chineses e pratos portugueses", diz.

O Vivo está em modo `soft opening` desde 18 de julho. E João Maria Pegado não se queixa do trajeto percorrido até aqui, apesar da dificuldade da língua.

À Lusa, diz que vai concorrer em breve aos apoios do Governo de Macau, numa altura em que as autoridades incentivam o investimento na Zona de Cooperação Aprofundada Macau-Guangdong, em Hengqin, uma área económica especial, criada em 2021 com vista à diversificação económica e integração regional da região administrativa especial no resto do país.

E Hengqin atrai cada vez mais visitantes de Macau, refere o investidor. Nesta área gerida pelos dois lados da fronteira, já é permitida, por exemplo, a circulação de condutores de Macau, mediante pedido de licença, lembra Pegado.

Mas há outros atrativos: a gasolina é mais barata - "os carros de Macau vêm abastecer-se ao fim de semana, parecemos nós [portugueses] em Badajoz" - os supermercados mais em conta, mais espaço e mais áreas verdes.

"Espaço aberto onde se pode relaxar sem se estar no meio da cidade. Essa é a grande razão que faz com que as pessoas troquem Macau por Hengqin ao fim de semana e às vezes até durante a semana, à hora do almoço", reflete.

Também Hengqin parece ser uma opção mais económica para os chineses que visitam Macau, onde, de acordo com dados referentes a agosto, o preço médio de um quarto de hotel é 1.461 patacas (cerca de 156 euros).

"Hengqin tem sido cada vez mais um ponto de concentração, de dormida, utilizado por muitos visitantes. Muitos dos prédios que foram feitos como escritórios, o Governo deu licenças (...) para se fazerem hotéis ao estilo de Airbnb [alojamento local]", disse.

Hong Kong e Macau são, para já, origem do grosso dos visitantes do restaurante, mas João Maria Pegado espera também alcançar mais consumidores do interior da China.

"Ainda há poucas pessoas que sabem o que significa [o conceito] mediterrânico", salienta, referindo, no entanto, que, para muitos dos que visitaram o Vivo, a paella negra tem sido escolha recorrente.

A este prato juntam-se outras especialidades da casa, como arroz à pescador, camarões à guilho ou frango no churrasco, nomeia Pegado, que deixou uma carreira ligada ao desporto para se dedicar ao negócio da restauração.

"É especial", assume. "Sentia que faltava um restaurante de comida ocidental, e que poderia ter sucesso nessa parte (...). Vivo em Hengqin há três anos e é um local que aprecio bastante, permite-me estar perto de Macau, cidade onde cresci e com a qual me sinto identificado", conclui.