Portugueses gastaram mais no Natal e na passagem de ano do que em 2021

A rede de aceitação de cartões de pagamento concluiu que entre 1 de dezembro de 2022 e 2 de janeiro de 2023, a faturação com cartão cresceu 25% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Cada consumidor gastou em média 231 euros, mais 24 euros do que no ano passado.



Já em cada compra, a média do valor gasto passou de 34,7 para 35,2 euros.



A Unicre refere que todos os setores registaram aumentos na faturação, sendo que o setor hoteleiro foi o que registou maior crescimento.