Portugueses José Avillez e Henrique Sá Pessoa entre nomeados para melhor `chef`

José Avillez (`Belcanto`, em Lisboa), Henrique Sá Pessoa (`Alma`, Lisboa) e Hans Neuner (`Ocean`, Porches, Algarve), todos com duas estrelas Michelin, integram a lista de 100 nomeados para a quarta edição do prémio, que foi divulgada hoje pela organização.

A distinção, criada pelo italiano Cristian Gadau e pela empresa TBC MediaCorp, pretende dar destaque ao cozinheiro em detrimento do restaurante e a seleção dos nomeados parte de "parceiros independentes" da plataforma.

Segundo a organização, os países com mais candidatos na lista de 2020 são França, Espanha, Estados Unidos, Brasil, Países Baixos e Reino Unido.

Do Brasil, são candidatos Rodrigo Oliveira (`Mocotó`, São Paulo), Helena Rizzo (`Maní`, São Paulo), Ivan Ralston (`Tuju`, São Paulo), Manu Bufarra (`Manu`, Curitiba), Jefferson Rueda (`A Casa do Porco`, São Paulo) e Henry Cáceres (`Lasai`, Rio de Janeiro).

Este ano, há 26 mulheres nomeadas, uma forte subida face a 2019, em que houve nove cozinheiras - a primeira no `ranking` foi a francesa Dominique Crenn (`Atelier Crenn`, EUA), no 11.º lugar.

De Espanha, há nove candidatos, destacando-se Ángel León (`Aponiente`, El Puerto de Santa María, Cádiz, com três estrelas Michelin).

Na edição do ano passado, realizada em Barcelona, o título de Melhor Cozinheiro foi entregue ao sueco Björn Frantzén (`Frantzén`, Estocolmo), seguido dos espanhóis Joan Roca (`El Celler de Can Roca`, Girona, três estrelas) e David Muñoz (DiverXO, Madrid, três estrelas).

A escolha começa no dia 01 de abril e tanto os cozinheiros do `ranking` do ano passado e os novos candidatos deste ano deverão votar nos seus colegas, somando-se ainda os votos de "uma seleção de profissionais culinários, fotógrafos e amantes da cozinha".

Este ano será atribuído uma nova distinção, na categoria Ciência, destinada ao cozinheiro que se destaque na investigação, técnicas experimentais e transformação. Outro prémio que permanece é o The Best Chef fol-LOVERS, votado pelos seguidores nas redes sociais.

Depois de Varsóvia (2017), Milão (2018) e Barcelona (2019), Roterdão vai acolher a cerimónia de entrega de prémios deste ano, com um programa de três dias (de 21 a 23 de setembro), que inclui uma conferência sobre o mundo da alimentação e ciência e debates com `chefs` conceituados, fãs da cozinha e especialistas sobre temas como tradições ou as raízes de diferentes gastronomias.

"Este evento inspirador permite reunir `chefs` conceituados de todo o mundo, e por isso é a oportunidade perfeita para os visitantes internacionais e os profissionais da indústria estarem a par do que está a acontecer no mundo global da alta cozinha, além de contactarem com os seus pares", comentou o diretor criativo e fundador do The Best Chef, Cristian Gadau.