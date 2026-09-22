Posição da REN. Governo rejeita críticas do PS sobre investimento

Posição da REN. Governo rejeita críticas do PS sobre investimento

Depois das palavras do líder do PS, o ministério das Finanças esclareceu o negócio da REN.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Pedro A. Pina - RTP

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O gabinete de Miranda Sarmento rejeitou a comparação do valor pago pelo Estado para adquirir 13,7% da REN com o dinheiro gasto com a redução de IRS ou com o bónus dos pensionistas.

A compra de ações da REN custou quase 390 milhões de euros. Estas duas medidas custam 400 milhões cada uma aos cofres do Estado.

O Ministério das Finanças disse que a comparação não faz sentido porque a compra da posição da REN não entra para o saldo orçamental nem tem impacto na dívida pública.

Além disso, o Governo explica que Portugal era o único país da União Europeia que não era acionista da empresa que gere a rede de energia.

O Ministério indicou que dos 27 países, 14% são donos a 100% da empresa, oito detêm mais de 50% do capital e três têm uma participação superior a 20%.

O Governo reiterou que a decisão se deve às mudanças geopolíticas e à cada vez maior importância da energia.
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