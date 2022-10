Possibilidade de regresso ao mercado regulado de gás foi "muito inesperada" - Galp

"Esta mudança para o mercado regulado foi muito inesperada para nós, não estava em linha com as indicações prévias do Governo e da União Europeia. Significa que vamos ter de assegurar gás no mercado regulado a preços de fornecimento em linha que não temos", afirmou Andy Brown numa conferência telefónica com analistas, para apresentação dos resultados do terceiro trimestre da petrolífera, divulgados hoje antes da abertura do mercado.

Considerando que esta não foi uma decisão "apropriada" por parte do Governo português, o CEO avançou, contudo, que até agora "o impacto não é significativo" para a Galp, já que terão mudado do mercado livre para o mercado regulado apenas cerca de 90 mil dos 1,5 milhões de clientes da empresa.

A Galp atua, simultaneamente, no mercado livre e no mercado regulado de gás, onde opera como Comercializador de Último Recurso (CUR).

"Diria que o custo, nesta altura, não é tão alto como admitimos que podia ser. Agora, no próximo ano, é preciso ter em conta que pode, provavelmente, haver uma revisão de preços com a Nigéria, o que pode significar que o preço passado para o cliente no mercado regulado irá subir", afirmou.

"Essa é parte da discussão que estamos a ter atualmente com a Nigeria LNG [empresa nigeriana que fornece gás à Galp]", acrescentou.

"Teremos de ver o que vai acontecer no próximo ano. Mas, em 2022, houve um reduzido número de clientes que mudou para o mercado regulado, prevendo que o preço também suba a partir de janeiro", afirmou ainda.

A Galp reportou hoje um lucro de 608 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, o que representa uma subida de 86% face ao mesmo período do ano passado, e de 187 milhões no terceiro trimestre, mais 16%.