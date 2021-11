Postos de combustíveis já podem aderir ao 'autovoucher'

Do lado dos consumidores, quem ainda não está registado na plataforma IVAucher tem de o fazer.



Depois de um consumo num posto de abastecimento de combustíveis aderente, o desconto será reembolsado na conta bancária do contribuinte, no prazo máximo de dois dias úteis. O desconto vigora a partir do próximo dia 10 deste mês.