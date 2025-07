Poupança das famílias sobe para 15,4% na zona euro no 1.º trimestre

Segundo o serviço estatístico da União Europeia (UE), este crescimento explica-se pelo facto de o consumo aumentar a um ritmo mais lento do que o rendimento disponível bruto, respetivamente 0,6% e 0,8%, entre janeiro e março, face ao último trimestre de 2024.

Ao mesmo tempo, a taxa de investimento das famílias na área do euro permaneceu estável em 9,1% no primeiro trimestre de 2025, tendo a formação bruta de capital fixo e o rendimento disponível bruto aumentado 0,8%.

No mesmo boletim, o Eurostat indica que nos primeiros três meses do ano, a participação nos lucros das empresas (sociedades não financeiras) aumentou de 38,5% para 38,8% na área do euro, o que é explicado pelo aumento das remunerações dos trabalhadores (salários e contribuições sociais dos empregadores) mais impostos, menos subsídios à produção em 0,9%, a uma taxa inferior à do valor acrescentado bruto (1,4%).

A taxa de investimento das empresas na zona euro aumentou de 21,4% para 22,2% no primeiro trimestre de 2025, uma vez que a formação bruta de capital fixo das empresas aumentou 5,2%, enquanto o valor acrescentado bruto aumentou 1,4%.

O Eurostat não divulga dados para a UE nestes indicadores.