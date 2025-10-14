"Poupança em dirigentes". Ministro da Reforma do Estado afasta despedimentos e corte de salários

O governante, que falava na Comissão Parlamentar da Reforma do Estado e do Poder local, referiu também que a poupança da reforma do Estado se concentra na libertação de "recursos do Estado e da sociedade para fazer crescer a economia".

Gonçalo Matias destacou ainda outros tipos de poupança provenientes da Reforma, nomeadamente a libertação de património e redução da cadeia hierárquica dentro dos organismos do Estado.

O ministro referiu que o Estado fará "poupança em dirigentes", na medida em que irá "reduzir a cadeia hierárquica" dentro das organizações.

Gonçalo Matias afirmou ainda que ficarão libertos "dezenas de milhões de euros" em património com a deslocação dos Ministérios para o Campos XXI.