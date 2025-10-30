PPR. Governo apresenta na sexta-feira reajustamentos ao programa

"Apresentaremos a proposta de -- não chamo reprogramação - reajustamento, reapreciação do PRR, que vai ser a nossa última oportunidade de fazermos ajustamentos no PRR", anunciou Castro Almeida no parlamento, no âmbito de uma audição sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2026 (OE2026)

Segundo o ministro, vão cair os investimentos "impossíveis de executar no prazo" e foram alteradas metas "para diminuir a ambição".

"Estamos a ajustar dotações e valores de investimento em função da capacidade de execução da nossa administração. As reformas ficam todas como estavam. Nos investimentos há algumas alterações", esclareceu Castro Almeida.

O ministro reiterou ainda que o PRR não está atrasado, e que foram antecipadas 10 metas do nono pedido de pagamento para o oitavo.

Castro Almeida destacou que esta semana "é particularmente importante para os fundos europeus", uma vez que na segunda-feira foi apresentada uma proposta de reprogramação do PT 2030.

A Lusa pediu mais esclarecimentos sobre esta reprogramação do PRR ao Ministério da Economia e Coesão Territorial.