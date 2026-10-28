PR alemão testa veículo elétrico da Volkswagen desenvolvido com parceiros chineses

Steinmeier percorreu o centro da Volkswagen China Technology Company (VCTC), dedicado ao desenvolvimento e ensaio de veículos elétricos, noticiou hoje a imprensa local.

Durante a visita, o chefe de Estado testou um modelo equipado com uma arquitetura eletrónica desenvolvida conjuntamente pela Volkswagen e pelo fabricante chinês Xpeng, bem como um sistema avançado de assistência à condução criado em parceria com a empresa local Horizon Robotics.

No primeiro dia da visita à China, o Presidente alemão experimentou também um sistema que permite estacionar automaticamente o veículo através de um telemóvel.

A visita decorreu em Hefei, capital da província de Anhui, onde a Volkswagen consolidou, ao longo da última década, uma importante base de produção e investigação de veículos elétricos e onde, em agosto, saiu da linha de montagem o seu 100.000.º automóvel elétrico.

O fabricante alemão reforçou a presença industrial e tecnológica na China para enfrentar a crescente concorrência das marcas locais, que têm conquistado quota de mercado no segmento dos veículos elétricos.

Segundo os resultados do primeiro semestre de 2026, as vendas do grupo na China caíram 31,6% em termos homólogos, enquanto o lucro líquido global recuou 30,7%, para 3.103 milhões de euros.

Neste contexto, a Volkswagen tem promovido alianças tecnológicas com fabricantes chineses, como a Xpeng e a Horizon Robotics, para desenvolver componentes eletrónicos e sistemas de condução automatizada.

Durante a passagem por Anhui, Steinmeier visitou também a antiga residência de Li Hongzhang, destacado político do final da dinastia Qing (1644-1912), e o parque Luogang, segundo a imprensa local.

A deslocação integra uma visita de Estado de seis dias, a primeira de um Presidente alemão à China desde 2018, que culminará na sexta-feira, em Pequim, com reuniões com o Presidente chinês, Xi Jinping, e o primeiro-ministro, Li Qiang.

A viagem coincide com a deslocação do chanceler alemão, Friedrich Merz, a Singapura, Japão e Coreia do Sul, destinada a reforçar as alianças económicas e de segurança e diversificar as cadeias de abastecimento.

As duas deslocações ocorrem num contexto de tensões comerciais entre Berlim e Pequim, com o défice comercial alemão face à China a atingir 42.800 milhões de euros entre janeiro e maio e apelos do Governo de Merz à redução das dependências económicas, sem romper os laços comerciais.