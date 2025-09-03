PR assina decreto que determina luto nacional na quinta-feira

"O Presidente da República assinou o Decreto do Governo que determina luto nacional para amanhã, 4 de setembro, em memória das vítimas mortais do gravíssimo acidente com o elevador da Glória, em Lisboa", pode ler-se na nota publicada na página na Internet da Presidência.

Marcelo Rebelo de Sousa já tinha lamentado, numa outra nota, o acidente ocorrido esta tarde com o elevador da Glória.

No mesmo texto, o chefe de Estado tinha apresentado "o seu pesar e solidariedade" às famílias afetadas por esta tragédia, esperando que "a ocorrência seja rapidamente esclarecida pelas entidades competentes".

O Governo decretou um dia de luto nacional, que será cumprido na quinta-feira, na sequência do acidente.

"Um trágico acidente ocorrido com o Ascensor da Glória, no concelho de Lisboa, no dia 03 de setembro de 2025, provocou a perda irreparável de vidas humanas, que enlutou as respetivas famílias e consternou o País. O Governo decide declarar um dia de luto nacional, como manifestação de pesar e solidariedade do povo português. Assim: É declarado o luto nacional no dia 04 de setembro de 2025", refere o decreto hoje aprovado pelo Conselho de Ministros.

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou esta quarta-feira, pelas 18:04, na Calçada da Glória.

O INEM anunciou que o acidente provocou 15 mortos e 18 feridos, dos quais cinco em estado grave e 13 ligeiros.

O Governo decretou um dia de luto nacional, nesta quinta-feira.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.