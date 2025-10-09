PR de Angola destaca "potencial de desenvolvimento" do Corredor do Lobito

Referindo-se, no seu discurso na segunda edição do Fórum Portal Global (Global Gateway), ao "grande projeto do Corredor do Lobito", João Lourenço destacou "o potencial de desenvolvimento económico e social que pode gerar não apenas em Angola, mas também na região da África Austral, pelas facilidades de transporte de bens e pessoas a preços competitivos, permitindo a ligação e encurtando distâncias entre o Atlântico e o Índico através da conexão com o Corredor da Tazara e com o resto do mundo".

O projeto logístico e económico estratégico liga o porto do Lobito, no Oceano Atlântico, às regiões mineiras do sul da República Democrática do Congo e da Zâmbia, através da linha ferroviária do Caminho-de-Ferro de Benguela (Angola).

O Corredor do Lobito, considerou o chefe de Estado angolano, tem "uma importância geopolítica e económica fundamental, por se tratar de uma plataforma logística que vai encurtar as rotas marítimas internacionais, favorecer o comércio internacional e as trocas comerciais entre a Ásia, África, Europa e América, como dinamizar também o comércio intra-africano, fortalecer a Zona de Comércio Livre Continental Africana e prestar um relevante contributo para integrar África nas cadeias globais de valor".

Na quarta-feira, a Comissão Europeia e o Banco Mundial anunciaram uma parceria estratégica para financiar projetos de conectividade sustentável, entre os quais o Corredor do Lobito, em Angola, para o qual Bruxelas já mobilizou 500 milhões de euros em subvenções.

Segundo a instituição, foram selecionados "18 investimentos de elevado impacto em três setores estratégicos - energia, transportes e infraestruturas digitais - em África, Ásia e Pacífico, América Latina e Caraíbas", nos quais se encontra o Corredor do Lobito, de acordo com a lista a que a agência Lusa teve acesso.

Esta é uma das principais iniciativas de integração económica e logística em África, ligando o porto do Lobito, em Angola, às regiões mineiras da República Democrática do Congo e da Zâmbia, através de uma linha ferroviária estratégica.

O Portal Global é a estratégia da União Europeia para impulsionar ligações inteligentes, limpas e seguras nos setores digital, da energia e dos transportes, e para reforçar os sistemas de saúde, educação e investigação em todo o mundo, tendo mobilizado, entre 2021 e 2024, mais de 306 mil milhões de euros em investimentos.

A segunda edição do Fórum Portal Global, que decorre hoje e na sexta-feira, reúne representantes de alto nível dos governos, das instituições financeiras, do setor privado e da sociedade civil para explorar estratégias inovadoras para aumentar os investimentos.

Além do Presidente angolano, também o primeiro-ministro de Cabo Verde, José Ulisses Correia e Silva, participa no evento.

Com base da reunião, em 2023, que destacou as iniciativas de investimento externo da União Europeia, o evento deste ano centrar-se-á no avanço da conectividade global face aos desafios geopolíticos e geoeconómicos.