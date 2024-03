PR desafia empresários argelinos para transformação de recursos naturais em Moçambique

"É nosso interesse transformar os nossos recursos em Moçambique para empregar mais moçambicanos e criar rendas para as famílias", sublinhou o chefe de Estado moçambicano, em declarações aos jornalistas durante a visita de trabalho que está a realizar à Argélia, desde 28 de fevereiro.

"As potencialidades são imensas nos domínios de agricultura, do turismo, mas também na área das infraestruturas, mineração, energia e pescas. Conjugadas com a experiência e conhecimento científico e tecnológico que a Argélia detém, podem tornar vibrante a nossa cooperação", acrescentou Filipe Nyusi.

Durante esta visita, que iniciou na quarta-feira, o Presidente moçambicano já foi recebido pelo homólogo argelino, Abdelmadjid Tebboune, ocasião em que incentivou os empresários do país a investirem em Moçambique, garantindo que existem espaços privilegiados para as empresas argelinas participarem, de forma individual ou em parceria com as moçambicanas, na exploração e transformação dos recursos naturais do país.

Os dois governantes acordaram ainda a realização da sexta sessão da comissão mista entre os ambos os países. "Esta é uma oportunidade ímpar para a concertação das ações para a satisfação dos nossos interesses coletivos", garantiu Nyusi.

Durante esta visita de trabalho, os dois governos assinaram instrumentos jurídicos para cooperação nas áreas de hidrocarbonetos, energia, agricultura, pesca e segurança pública e militar.