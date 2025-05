PR moçambicano em Angola para identificar novas áreas de cooperação económica

"A visita do chefe de Estado moçambicano a Angola constitui uma oportunidade de reforço das relações bilaterais, de modo a conferir uma dinâmica mais proativa e identificar outras áreas de cooperação de interesse mútuo, com destaque para o domínio económico", refere um comunicado da Presidência moçambicana enviado à Lusa.

Acrescenta que, em Luanda, Daniel Chapo e João Lourenço "vão manter conversações oficiais, para troca de impressões sobre diversas questões da cooperação bilateral, regional, continental e internacional".

Trata-se da segunda deslocação ao exterior, numa semana, do Presidente moçambicano, depois da primeira visita de Estado desde que assumiu o cargo, em janeiro, à Tanzânia, que decorreu de 07 a 09 de maio.

Na deslocação a Angola, Daniel Chapo será acompanhado pelos ministros dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Maria dos Santos Lucas, dos Recursos Minerais e Energia, Estevão Pale, da Economia, Basílio Muhate, e dos Transportes e Logística, João Matlombe, bem como do secretário de Estado do Tesouro e do Orçamento, Amílcar Tivane.