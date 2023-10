PR pede "agressividade positiva" das empresas italianas em Moçambique

"Estamos no mapa da exportação de gás porque um consórcio liderado por uma empresa italiana, a Eni, foi pioneiro e ficou para a história", sublinhou Filipe Nyusi, depois de receber na Presidência da República, em Maputo, a chefe do Governo italiano, Giorgia Meloni.

"Esta postura tem estado a ajudar bastante a esperança dos moçambicanos. E nesse espírito, nós aproveitamos também para saudar, através da primeira-ministra, a participação das empresas italianas em Moçambique e encorajar para que esse movimento seja contínuo e com alguma agressividade positiva no sentido de fazer acontecer coisas", apontou o Presidente moçambicano.

A Eni, concessionária da Área 4 do Rovuma, já discute com o Governo moçambicano o desenvolvimento de uma segunda plataforma flutuante, cópia da primeira e designada Coral Norte, para aumentar a extração de gás, disse à Lusa, no início deste mês, fonte da petrolífera italiana.

Na mesma intervenção, Filipe Nyusi "felicitou" a petrolífera, "encorajando" a empresa italiana "a trabalhar no sentido de não ficar à espera de explicar" os problemas: "Mas sim estar na dianteira para procura de soluções sobre aqueles aspetos que podem estar a atrasar ou encalhar o processo".

Definiu que é "fundamental" para Moçambique a transformação de matérias-primas no país, e não apenas a sua extração, incluindo no gás natural, mas também disse que há outras áreas de aposta, como a agricultura, a pesca ou o turismo.

"Esta visita foi breve e produtiva", afirmou o chefe de Estado, sobre a deslocação de algumas horas da presidente do Conselho de Ministros de Itália a Maputo, que incluiu uma reunião de trabalho entre os dois líderes.

"Reafirmamos o interesse nos dois países para consolidar a cooperação bilateral e a dinamização da diplomacia económica. Aliás, essa tem sido a nossa agenda e essa agenda casou-se perfeitamente com o modo de governação da senhora primeira-ministra", concluiu Nyusi.

A chefe do Governo de Itália é acompanhada nesta visita de algumas horas a Maputo pelo líder da petrolífera italiana Eni, Claudio Descalzi, empresa que está a assinalar o 70.º aniversário e que procura em África fontes alternativas de fornecimento de gás natural.

"A Eni finalizou o Plano de Desenvolvimento, que está atualmente em discussão com os parceiros e o Governo de Moçambique para aprovação final. Ao mesmo tempo, a Eni está a avançar com processos de aquisição, estudos de impacto ambiental, incluindo contratos associados à perfuração", disse no início deste mês fonte oficial da petrolífera italiana, questionada pela Lusa.

Este plano envolve, nomeadamente, a aquisição de uma segunda plataforma flutuante FNLG, para a área Coral Norte, idêntica à que opera na extração de gás, desde meados de 2022, na área Coral Sul.

"A Eni está a trabalhar para o desenvolvimento do Coral Norte através de uma segunda FLNG em Moçambique, aproveitando a experiência e as lições aprendidas na Coral Sul FLNG, incluindo as relacionadas com custos e tempo de execução", acrescentou a mesma fonte da petrolífera, operador delegado daquele consórcio.

A Área 4 é operada pela Mozambique Rovuma Venture (MRV), uma `joint venture` em copropriedade da ExxonMobil, Eni e CNPC (China), que detém 70% de interesse participativo no contrato de concessão.

A Galp, Kogas (Coreia do Sul) e a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (Moçambique) detêm cada uma participação de 10%.

Um documento divulgado anteriormente, elaborado pela firma moçambicana Consultec para a petrolífera Eni, aponta tratar-se de um investimento de sete mil milhões de dólares (6,3 mil milhões de euros), sujeito a aprovação do Governo moçambicano.

Se o cronograma correr como previsto, a plataforma começará a produzir no segundo semestre de 2027, ou seja, poderá arrancar ainda antes dos projetos em terra, que dependem de implicações de segurança devido à insurgência armada em Cabo Delgado.

A Coral Norte ficará estacionada 10 quilómetros a norte da Coral Sul cuja produção arrancou em novembro do ano passado, tornando-se no primeiro projeto a tirar proveito das grandes reservas da bacia do Rovuma.