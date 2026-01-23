Prata alcança novo máximo histórico ao superar os 100 dólares por onça

De acordo com os dados da Bloomberg, compilados pela agência EFE, pelas 16:48 (menos uma hora em Lisboa), o preço da prata atingiu um novo máximo histórico, tendo-se fixado nos 100,29 dólares por onça, uma subida de 4,2%.

Pouco depois, pelas 17:00 (16:00 em Lisboa), a prata continuava a ser negociada acima dos 100 dólares, impulsionada pela depreciação do dólar.

O preço do ouro, historicamente considerado um ativo de refúgio em tempos de incerteza, também alcançou hoje um novo máximo histórico, tendo-se fixado nos cerca de 5.000 dólares por onça, apesar das tensões geopolíticas e comerciais se terem reduzido, na sequência do acordo preliminar entre os Estados Unidos e a NATO sobre a Gronelândia.

Segundo o analista da XTB, Manuel Pinto, os metais preciosos retomaram "as subidas, mesmo num ambiente de menor incerteza global", com "o crescimento da dívida, as compras dos bancos centrais, os estímulos monetários e a depreciação do dólar" como principais catalisadores.