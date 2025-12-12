Prata ultrapassa 64 dólares por onça e fixa novo máximo histórico
A prata atingiu hoje um novo máximo ultrapassando o marco dos 64 dólares por onça, segundo dados da Bloomberg.
Cerca das 9:21 (hora de Lisboa), a onça de prata era negociada a 64,356 dólares, o que representou um aumento de 1,25% em relação ao fecho do dia anterior.
A prata encerrou ontem a sessão a 63,5586 dólares, também um máximo histórico de fecho, após subir 2,83 % em relação ao dia anterior.
A prata, que subiu cerca de 120% este ano, continua a valorizar-se na sequência da descida das taxas de juro nos Estados Unidos e da própria escassez do metal.
A prata é também utilizada como metal industrial, especialmente na indústria fotovoltaica, sendo usada também na produção de veículos elétricos.