Prata volta a bater recorde para 61,61 dólares a onça

Pelas 06:48 (hora de Lisboa), o preço da prata atingiu aquele novo recorde histórico, segundo dados do grupo mediático especializado em Economia Bloomberg, compilados pela agência noticiosa espanhola EFE, mas já se ficava pelos 61,49 dólares, às 07:15.

Este metal precioso valorizou-se 110% este ano, o seu melhor desempenho comercial desde 1979, quando disparou 434,79%.

Tal como o ouro, a prata tem vindo a interessar os investidores dado o clima de incerteza em termos globais, designadamente devido aos diversos conflitos bélicos em várias regiões do Mundo, mas também porque Washington classificou esta matéria prima com um dos "minerais críticos", visando a transição energética e a indústria tecnológica.