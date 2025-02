Práticas de sustentabilidade enganosas afetam ambiente de trabalho

Célia Santos, investigadora que coordenou o estudo e docente do ISMT, disse à agência Lusa que o "greenwashing" (ecobranqueamento) "tem sido estudado na área do Marketing e da Cadeia de Logística, mas o efeito nos colaboradores tem ficado de lado".

"Essa foi uma lacuna que identificámos em estudos anteriores, daí a motivação para estudarmos o efeito destas práticas", que reduzem a satisfação dos colaboradores com a profissão e também o sentimento de pertença à empresa, acrescentou.

O estudo realizado em Portugal mostrou que, ao aperceberem-se dessas práticas, os funcionários passam "a fazer exclusivamente o que lhes é pedido e que é inerente às suas funções", e as "ações voluntárias para promover práticas ambientais no local de trabalho, como economizar recursos", se tornam menos frequentes.

"O `greenwashing` é um sinal de hipocrisia corporativa e mina a confiança dos colaboradores nas suas empresas, criando um conflito entre os valores pessoais e as práticas empresariais detetadas", frisou Célia Santos.

Já as empresas que "adotam práticas genuínas de responsabilidade ambiental conseguem fortalecer o vínculo com os seus colaboradores, que se sentem mais alinhados e comprometidos com a empresa", acrescentou.

Este estudo vem salientar a importância de evitar práticas de "greenwashing", atendendo à ameaça que são para a reputação da empresa.

Célia Santos explicou que, "a partir do momento em que uma empresa que pratica `greenwashing` é descoberta", se verifica um "efeito boomerang", porque a sua reputação é minada e a empresa fica "associada à mentira que decorreu de uma comunicação enganosa".

Neste âmbito, defendeu que as empresas devem apostar em "práticas ambientais autênticas e transparentes" que levarão à construção de "relações saudáveis e sustentáveis com todos os envolvidos na organização", sejam clientes ou colaboradores.

"As empresas que procuram construir um futuro sustentável devem priorizar estas práticas, investindo em estratégias ambientais reais e numa comunicação transparente que alinhe os valores institucionais que são publicitados, interna e externamente, com a realidade que os colaboradores assistem", referiu.

Segundo a investigadora, os comportamentos voluntários dos trabalhadores em prol da sustentabilidade são considerados essenciais para o desempenho ambiental das empresas, mas quando eles "percebem incoerências entre discurso e ações institucionais, esses esforços diminuem drasticamente".

"É urgente a existência de práticas empresariais responsáveis que preservem não só o ambiente, mas também a confiança e o compromisso dos seus recursos humanos", defendeu.

O Parlamento Europeu aprovou, no ano passado, uma diretiva que classifica o "greenwashing" como uma prática empresarial desleal e exigiu maior transparência das empresas.

Esta legislação deve ser implementada até 2026, estabelecendo "medidas para prevenir práticas ambientais enganosas e reforçar a confiança dos consumidores e colaboradores nas iniciativas de sustentabilidade corporativa".

Célia Santos referiu à Lusa que, "infelizmente, as preocupações com questões ambientais são colocadas de lado" devido aos investimentos necessários para conseguir produtos ou formas de produção mais ecológicas.

"Esta diretiva vem sensibilizar e obrigar os produtores e as empresas a terem mais cuidado com aquilo que dizem. Se não são amigas do ambiente, não digam que são amigas do ambiente", frisou.