Prazo para entrega do IRS termina esta terça-feira

O prazo para a entrega do IRS relativo ao 2025 termina esta terça-feira. Segundo as estatísticas da Autoridade Tributária e Aduaneira, até ao final do dia de segunda-feira foram submetidas 6.130.014 de declarações de rendimento.

A administração fiscal tem, isto é, para dar por concluído o cálculo final do imposto e todo o processo de validação das declarações.A submissão das declarações é feita exclusivamente no Portal das Finanças, onde o fisco apresenta uma declaração pré-preenchida com informações sobre os rendimentos e outros dados relevantes para o cálculo final do imposto (como as deduções à coleta, de saúde, educação e outras).O imposto a pagar é calculado sobre a totalidade dos rendimentos ganhos de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2025, das várias categorias de rendimento, que podem não ser apenas os do salário, mas de outro tipo (como rendimentos de capital ou de rendas do arrendamento de uma casa, por exemplo).Do acerto final do imposto resulta uma de três situações: um contribuinte recebe um reembolso, entrega mais imposto ao Estado, ou nada tem a receber nem a entregar.(número de conta bancária internacional) indicado por um contribuinte no momento da entrega da declaração ou que esteja associado à base de dados central do fisco.Se um IBAN não estiver válido, o reembolso "será emitido por cheque para a morada do contribuinte" constante da base de dados da AT, de acordo com a informação publicada no Portal das Finanças.Segundo o artigo 95.º do Código do IRS, se o valor a devolver for inferior a dez euros, não há reembolso.Da mesma forma,Se o fisco não emitir o reembolso dentro do prazo legal até 31 de agosto, tem de pagar juros indemnizatórios aos contribuintes.c/ Lusa