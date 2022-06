Prazo para entrega do Modelo 22 do IRC não vai ser prorrogado

Apesar de alguns contabilistas se queixarem do impacto da covid-19 no curso normal do trabalho, o Governo em nota enviada à RTP, lembra que já prolongou o prazo para lá da data prevista e que o sistema tem estado a funcionar de maneira regular ao longo de toda a campanha do IRC.







Ainda assim, na mesma nota, o Ministério das Finanças ressalva que situações de justo impedimento serão consideradas.

O Modelo 22 está disponível para entrega desde 1 de fevereiro, 120 dias antes do termo do prazo de entrega. Segundo o ministério das Finanças, apesar do prazo de entrega ter terminado a 31 de maio, foi dada uma tolerância adicional até ao final do dia 6 de junho.