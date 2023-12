Preço da gasolina e do gasóleo nos Açores baixa em janeiro

O executivo açoriano justifica o "ajustamento do preço máximo de venda ao público" dos combustíveis com "as recentes variações no mercado internacional das cotações de referência dos produtos petrolíferos e energéticos".

O preço da gasolina baixa pelo terceiro mês consecutivo, nos Açores, num total de 16 cêntimos, depois de uma subida de 9,8 cêntimos em setembro e outubro.

Já o gasóleo regista uma redução no preço pelo segundo mês, passando a custar menos 13 cêntimos do que em novembro, depois de ter subido 21,4 cêntimos em três meses.

No início do ano, a gasolina passa a custar 1,473 euros por litro nos Açores (menos 6,9 cêntimos do que em dezembro), enquanto o gasóleo é fixado em 1,438 euros por litro (menos 8,7 cêntimos).

Também o preço do gasóleo colorido para a agricultura e para as pescas, definido noutro despacho, baixa 8,7 cêntimos por litro.

O gasóleo colorido e marcado consumido na agricultura passa a custar 1,067 euros por litro, enquanto o preço do gasóleo colorido e marcado consumido na pesca é fixado em 0,877 euros por litro.

O fuelóleo com teor de enxofre inferior ou igual a 1%, classificado pelos códigos NC 27101951 a 27101962, quando destinado a outros consumos, fornecido a granel nas instalações das companhias distribuidoras em cada ilha, sofre uma redução de 0,651 para 0,615 euros por quilograma.

Já o classificado com o código NC 27079999 passa de 0,691 para 0,627 euros por quilograma.

O gás butano vendido em garrafas, canalizado ou em granel mantém o preço, variando entre 1,348 euros por quilograma (a granel) e 1,618 por quilograma (garrafa de 24 litros, construída em materiais leves, vendida ao público, no local de consumo).

Os preços máximos dos produtos petrolíferos e energéticos nos Açores são "alterados no dia 01 de cada mês e nos montantes equivalentes à variação do valor do Preço Europa (PE) mensal".

Em março, o executivo açoriano aumentou a taxa do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) em 10 cêntimos, justificando a decisão com "uma tendência de normalização dos preços dos combustíveis no mercado mundial, para valores similares aos anteriores à crise geopolítica provocada pela guerra na Ucrânia".

São cobrados 46,5 cêntimos de ISP por litro no caso da gasolina e 24,2 cêntimos no caso do gasóleo.

O ISP nos Açores tinha baixado, em agosto de 2022, nove cêntimos na gasolina e 11,3 cêntimos no gasóleo.

O executivo açoriano tinha já reduzido o ISP em quatro cêntimos na gasolina e em dois cêntimos no gasóleo, em novembro de 2021, e em 11 cêntimos nos dois combustíveis, em abril de 2022.