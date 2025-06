Preço da meia dúzia de ovos aumenta quase 28% desde janeiro

O preço da meia dúzia de ovos estava em 1,61 euros no dia 01 de janeiro e atingiu os 2,06 euros em 25 de junho, verificando-se, assim, um aumento de 27,95% ou de mais 45 cêntimos, revelaram os dados compilados pela Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor.

O maior aumento verificou-se no primeiro trimestre, com o preço a agravar-se 27,3% desde janeiro e até 26 de março.

Neste período, a meia dúzia de ovos encareceu 44 cêntimos.

Ainda assim, desde o início do ano e até 12 de maço, este valor não passou dos 1,70 euros.

Entre 26 de março e 16 de abril, o valor manteve-se estável nos 2,05 euros.

Já no dia 23 de abril atingiu um máximo de 2,07 euros, que se repetiu em 14 de maio, 11 e 18 de junho.

No segundo trimestre, o preço de uma caixa com meia dúzia de ovos aumentou um cêntimo, passando de 2,05 para 2,06 euros.

A subida do preço dos ovos começou a sentir-se nos EUA, devido a escassez deste alimento, potenciada, desde logo pela gripe das aves, que originou o abate de milhões de galinhas.

No início de março, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou o seu antecessor, Joe Biden, de deixar o país numa "catástrofe económica e um pesadelo de inflação", incluindo com falta de ovos em muitos supermercados ou com preços muito elevados.