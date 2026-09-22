Preço das casas é a principal vulnerabilidade do setor financeiro português considera FMI

Os preços dos imóveis subiram 169% em Portugal desde 2015, o que compara com 55% na zona euro, destacou Michaela Erbenova, diretora adjunta do Departamento de Mercados Monetários e de Capitais, numa conferência organizada pelo Banco de Portugal, em Lisboa.

O endividamento das famílias está abaixo da média da zona euro, mas "agora apresenta uma tendência de subida", notou.

Apesar deste alerta, a responsável sinalizou que os preços dos imóveis parecem elevados, mas os "riscos imediatos estão contidos".

Os bancos estão "altamente resilientes" a choques no mercado imobiliário, mas o ciclo de crédito está a mudar e as almofadas podem diminuir, admitiu, apontando que a prioridade de política é "preservar a resiliência".