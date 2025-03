Preço das casas em Espanha teve em 2024 maior aumento desde 2007

Em 2024, o preço de compra e venda das casas em Espanha subiu pelo 11.º ano consecutivo, além de ter registado o maior aumento desde 2007, o primeiro ano desde que há registos comparáveis, disse o INE.

O preço das casas de segunda mão subiu 8% em média no ano passado, comparando com 2023, enquanto as casas novas aumentaram 10,9%.

Nos dois casos é um máximo desde 2007, segundo os mesmos dados.

O INE revelou que, em 2024, o preço das casas em Espanha aumentou em média 6,3% no primeiro trimestre (relativamente ao mesmo período de 2023), 7,8% no segundo, 8,1% no terceiro e 11,3% no quarto.

O aumento global dos preços em 2023 tinha sido de 4%.

Diversas entidades atribuem o aumento do preço das casas em Espanha, essencialmente, a um défice de oferta face a uma procura crescente, associada ao aumento da população.

Segundo uma estimativa recente do Banco de Espanha, há um défice de 500 mil casas no país.