Preço das casas em Portugal acelerou no arranque do ano e teve o maior aumento de que há registo

Subiu 16,3% nos primeiros três meses do ano, na comparação com o mesmo período de 2024. Em relação ao trimestre anterior aumentou 4,7 pontos percentuais.

Os dados são do Instituto Nacional de Estatística e mostram também que no primeiro trimestre foram comercializadas mais de 41 mil casas.



Com o valor total dos negócios a aumentar para 9.600 milhões de euros subiu quase 43% quando comparado com o ano anterior.



Esta aceleração coincide com a entrada em vigor da garantia pública, lançada pelo governo, destinada a apoiar jovens na compra da primeira casa.