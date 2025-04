Preço das casas. Valores aumentaram 15% no final de 2024

O Instituto Nacional de Estatística anunciou que o preço mediano por metro quadrado foi no final de 2023 de 1.870 euros. No mesmo período, o número de casas vendidas aumentou 34 por cento.



O maior aumento de preços ocorreu na Madeira, onde o preço mediano por metro quadrado subiu 54 por cento no último trimestre do ano. Lisboa continua a ser a região com o preço mais alto.



O metro quadrado custa na capital portuguesa mais de 4.400 euros. Os dados do INE mostram que os preços aceleraram em 19 dos 24 municípios mais populosos do país.