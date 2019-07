Preço de venda das casas em Portugal aumenta para 1.011 euros por metro quadrado

Lusa25 Jul, 2019, 12:18 | Economia

Apesar de Lisboa continuar a registar os preços mais elevados do país, na ordem dos 3.111 euros por metro quadrado (Euro/m2), "Amadora (+22,7%) e Porto (+22,0%) registaram as taxas de crescimento homólogo mais elevadas entre as cidades com mais de 100 mil habitantes", segundo as estatísticas de preços da habitação ao nível local, relativas ao primeiro trimestre deste ano.

De acordo com os dados do INE, o preço mediano de venda de habitação em Portugal foi de 1.011 Euro/m2 no primeiro trimestre deste ano, o que representa "um aumento de +1,5% relativamente ao trimestre anterior e +6,4% relativamente ao trimestre homólogo".

Durante o período em análise, 46 municípios portugueses, localizados no Algarve (1.562 Euro/m2), na Área Metropolitana de Lisboa (1.355 Euro/m2) e na Região Autónoma da Madeira (1.197 Euro/m2), apresentaram um preço mediano de venda de habitação superior ao valor nacional.

Depois de Lisboa (3.111 Euro/m2), os concelhos com o preço mediano de vendas de habitação mais elevado do país, com valores acima de 1.500 Euro/m2, são Cascais (2.389 Euro/m2), Oeiras (2.062 Euro/m2), Loulé (1.983 Euro/m2), Lagos (1.800 Euro/m2), Albufeira (1.761 Euro/m2), Porto (1.682 Euro/m2), Tavira (1.669 Euro/m2), Odivelas (1.563 Euro/m2), Lagoa (1.544 Euro/m2), Funchal (1.542 Euro/m2) e Vila Real de Santo António (1.534 Euro/m2).

No concelho de Lisboa, três das 24 freguesias lisboetas verificaram "preços superiores a 4.000 Euro/m2", designadamente Santo António, Santa Maria Maior e Misericórdia, apurou o INE.

Em relação ao Porto, entre as sete freguesias da cidade, a União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde foi a que registou o preço mediano dos alojamentos vendidos mais elevado (2.324 Euro/m2).

Produzidas pelo INE, as estatísticas de preços da habitação ao nível local em Portugal têm periodicidade trimestral, analisando os alojamentos familiares transacionados por venda no território nacional, através do aproveitamento de fontes administrativas, nomeadamente dos dados fiscais anonimizados obtidos da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), relativos ao Imposto Municipal sobre as Transações Onerosas de Imóveis (IMT) e ao Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI).