De acordo com a Coface, esta subida deve-se principalmente a três fatores: a menor oferta de cana-de-açúcar e beterraba sacarina devido às condições climáticas - algumas ligadas ao fenómeno do El Niño -, o `boom` do etanol devido ao aumento do preço do barril de petróleo e as restrições às exportações da Índia, o segundo maior produtor a seguir ao Brasil.

A Coface, em comunicado, explicou que a Organização Internacional do Açúcar prevê um défice mundial de 0,2 milhões de toneladas para a campanha de 2026/27, em comparação com o excedente de 1,1 milhões da campanha anterior.

No Brasil, o maior produtor de cana-de-açúcar, as chuvas reduziram a produção nesta campanha para 42,9 milhões de toneladas de açúcar (44,2 milhões na campanha de 2025/26), em contraste com o aumento de 4,3% na produção de etanol, na sequência da subida do preço do petróleo após o escalar do conflito no Médio Oriente.

A Índia, o segundo maior produtor mundial, prevê produzir nesta campanha 28 milhões de toneladas de açúcar (31 milhões em 2025/26).

O país proibiu a exportação em maio e decidiu em novembro proibir também a utilização da cana para a produção de etanol.

A União Europeia (UE), o terceiro maior produtor, graças à beterraba sacarina, reduziu a produção este ano para 13,4 milhões de toneladas de açúcar (16,6 milhões na campanha de 2025/26) e, na Tailândia, o quarto maior produtor, os números passam de 12 milhões de toneladas em 2025/26 para 9,9 milhões.