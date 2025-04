Preço do barril do Brent cai 2,83% devido ao impacto das tarifas dos EUA

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, caiu 2,83% face ao fecho de sexta-feira, quando fechou a cotar nos 65,58 dólares, mantendo-se abaixo da marca dos 70 dólares.

O petróleo está a sofrer o impacto da decisão do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, de impor tarifas a nível mundial e da retaliação da China, que impôs uma tarifa de 34% sobre os produtos importados dos EUA.

A decisão de Pequim entrará em vigor a 10 de abril, de acordo com uma declaração do Governo chinês.

O índice de referência da Bolsa de Taipé, o Taiex, sofreu hoje a sua maior queda diária da história, no meio do pânico dos investidores após as tarifas sobre os produtos taiwaneses anunciadas na semana passada por Trump.