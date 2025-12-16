Última Hora
Preço do Brent abaixo dos 60 dólares pela primeira vez desde maio

O preço do barril de petróleo Brent, referência europeia, caiu hoje abaixo dos 60 dólares, pela primeira vez desde maio, sofrendo os efeitos das negociações sobre a Ucrânia e as perspetivas de excesso de oferta.

O petróleo Brent atingiu os 59,80 dólares.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, congratulou-se na segunda-feira com os "progressos" nas negociações com os Estados Unidos para pôr fim à guerra com a Rússia.

"Estamos hoje mais perto do que nunca" de um acordo, afirmou, por seu lado, Donald Trump.

