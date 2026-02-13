Preço do cabaz alimentar atinge valor mais alto dos últimos quatro anos

As contas são da DECO PROteste que, semanalmente, analisa um conjunto composto por 63 produtos alimentares essenciais.



Esta semana, o cabaz atingiu o valor mais elevado dos últimos quatro anos, custa agora 253,43 euros, o que traduz um aumento de cerca de 35% em relação a 2022.



Desde o início do ano, os produtos cujo preço mais aumentou foram a curgete (96 por cento), o peixe-espada preto (23 por cento) e a dourada (21 por cento).



Em relação a 2022, altura que a DECO PROteste iniciou esta análise, os maiores aumentos percentuais foram a carne de novilho para cozer (119 por cento), os ovos (86 por cento) e o café torrado moído (76 por cento).



No conjunto, o mesmo cabaz com os mesmos produtos, há quatro anos, custava menos 65,73 euros. E se fosse há um ano, menos 12,04 euros.



O cabaz analisado inclui carne, peixe, frutas, legumes, lacticínios, congelados e mercearia.