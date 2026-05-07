Preço do cabaz alimentar sobe na primeira semana de maio e atinge valor mais alto de sempre

Depois de na semana passada ter registado uma descida de preço de 2,37 euros, na primeira semana de maio, o cabaz alimentar monitorizado pela DECO PROteste voltou às subidas e custa agora 261,89 euros, revela a Deco.





Trata-se de um aumento de 3,37 euros (mais 1,3%) face à semana anterior.





Desde o início do ano, o conjunto de bens essenciais subiu 20,06 euros (mais 8,3%). Há quatro anos, a 5 de janeiro de 2022, os consumidores gastavam menos 74,19 euros.



