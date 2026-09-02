Preço do gás natural em máximos desde há três anos

Em Londres, o barril de Brent negociou esta tarde já muito próximo dos 97 dólares. É o valor mais alto desde há dois anos.



Os receios de disrupção no fornecimento estão também a agravar o preço de referência do gás natural.



O gás chegou hoje a negociar acima dos 75 euros por megawatt-hora, o valor mais alto desde há três anos.



A alimentar esta escalada do preço dos gás estão também informações de que os depósitos europeus se encontram nos níveis mais baixos desde há uma década.