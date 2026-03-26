Preço do gás natural sobe mais de 4% e ultrapassa os 54 euros

De acordo com dados da Bloomberg, citados pela agência EFE, após quatro sessões de quedas, o preço do gás natural voltou a subir, registando um aumento de 4,43%, para 54,37 euros por MWh.

Desta forma, o preço do gás afasta-se dos 31,6 euros registados no dia 27 de fevereiro, um dia antes de os Estados Unidos e Israel terem iniciado a guerra contra o Irão.

Após vários dias de otimismo face à possibilidade do conflito no Médio Oriente começar a acalmar, o ânimo do mercado voltou a arrefecer.

Embora os Estados Unidos insistam que há negociações ativas com o Irão para o fim do conflito, Teerão rejeitou-as.

Além disso, o parlamento do Irão pretende aprovar uma lei para cobrar portagem aos navios que transitam pelo estreito de Ormuz, uma passagem estratégica por onde circula 20% do petróleo mundial.